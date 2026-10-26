Anuncian prolongados cortes de agua en comunas de Santiago durante las próximas horas
La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá en un caso por hasta 15 horas.
Para este nuevo corte, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Providencia, Recoleta y Padre Hurtado.
Mapa de zonas afectadas por corte de agua en la RM
- Providencia: Desde las 16:00 horas del lunes 26 de octubre hasta las 06:00 del martes 27.
- Providencia: Desde las 15:00 horas del martes 27 de octubre hasta las 06:00 del miércoles 28.
- Recoleta: Desde las 15:00 horas del lunes 26 de octubre hasta las 01:00 del martes 27.
- Padre Hurtado: Desde las 15:00 hasta las 22:00 del martes 27.