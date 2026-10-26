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Anuncian prolongados cortes de agua en comunas de Santiago durante las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá en un caso por hasta 15 horas. 

Para este nuevo corte, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Providencia, Recoleta y Padre Hurtado. 

Mapa de zonas afectadas por corte de agua en la RM

  • Providencia: Desde las 16:00 horas del lunes 26 de octubre hasta las 06:00 del martes 27.
  • Providencia: Desde las 15:00 horas del martes 27 de octubre hasta las 06:00 del miércoles 28.
  • Recoleta: Desde las 15:00 horas del lunes 26 de octubre hasta las 01:00 del martes 27.
  • Padre Hurtado: Desde las 15:00 hasta las 22:00 del martes 27.
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