Anuncian prolongados cortes de agua en comunas de Santiago durante las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá en un caso por hasta 15 horas.

Para este nuevo corte, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Providencia, Recoleta y Padre Hurtado.





Mapa de zonas afectadas por corte de agua en la RM

Providencia: Desde las 16:00 horas del lunes 26 de octubre hasta las 06:00 del martes 27.

Providencia: Desde las 15:00 horas del martes 27 de octubre hasta las 06:00 del miércoles 28.

Recoleta: Desde las 15:00 horas del lunes 26 de octubre hasta las 01:00 del martes 27.