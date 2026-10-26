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VIDEO | Reportan impresionante tornado en comunas de la región de O’Higgins

De acuerdo a lo señalado por la Red Geocientífica de Chile, se informó que las comunas afectadas son Requinoa, Machalí y Rengo. 

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

A través de sus redes sociales, la Red Geocientífica de Chile informó sobre un tornado que afectó a la región de O’Higgins.

Este fenómeno climático afectó a tres comunas de acuerdo a lo señalado por la entidad: Requinoa, Machalí y Rengo. 

La Red Geocientífica de Chile compartió dos videos. El primero fue grabado desde un automóvil y se ve claramente cerca a una autopista entre Requinoa y Machalí.

Mientras que el otro registro se ve muy cercano a domicilios y entre las comunas de Requínoa y Rengo.

Video de los tornados en O’Higgins

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