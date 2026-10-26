VIDEO | Reportan impresionante tornado en comunas de la región de O’Higgins
De acuerdo a lo señalado por la Red Geocientífica de Chile, se informó que las comunas afectadas son Requinoa, Machalí y Rengo.
A través de sus redes sociales, la Red Geocientífica de Chile informó sobre un tornado que afectó a la región de O’Higgins.
Este fenómeno climático afectó a tres comunas de acuerdo a lo señalado por la entidad: Requinoa, Machalí y Rengo.
La Red Geocientífica de Chile compartió dos videos. El primero fue grabado desde un automóvil y se ve claramente cerca a una autopista entre Requinoa y Machalí.
Mientras que el otro registro se ve muy cercano a domicilios y entre las comunas de Requínoa y Rengo.
Video de los tornados en O’Higgins
URGENTE 🌪️ Se reporta tornado entre las comunas de Requinoa y Machalí, región de O’Higgins. https://t.co/qhPNA5otFC
— Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 26, 2026
URGENTE 🌪️ Más registros del tornado que afecta entre Requínoa y Rengo, región de O’Higgins.
©️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. https://t.co/UvL6PBJpj6
— Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 26, 2026