VIDEO | Reportan impresionante tornado en comunas de la región de O’Higgins

De acuerdo a lo señalado por la Red Geocientífica de Chile, se informó que las comunas afectadas son Requinoa, Machalí y Rengo.

A través de sus redes sociales, la Red Geocientífica de Chile informó sobre un tornado que afectó a la región de O’Higgins.

Este fenómeno climático afectó a tres comunas de acuerdo a lo señalado por la entidad: Requinoa, Machalí y Rengo.

La Red Geocientífica de Chile compartió dos videos. El primero fue grabado desde un automóvil y se ve claramente cerca a una autopista entre Requinoa y Machalí.

Mientras que el otro registro se ve muy cercano a domicilios y entre las comunas de Requínoa y Rengo.

Video de los tornados en O’Higgins

URGENTE 🌪️ Se reporta tornado entre las comunas de Requinoa y Machalí, región de O’Higgins. https://t.co/qhPNA5otFC — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 26, 2026