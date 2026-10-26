Sistema frontal causa estragos en el sur de Chile: Hay más de 40 mil personas sin luz en el Maule

De dicha región, la ciudad más afectada es Talca, que cuenta con 20.812 usuarios sin suministro eléctrico.

Este lunes, el sistema frontal comenzó a causar sus primeros estragos y dejó a más de 40 mil personas sin luz en la región del Maule.

Según detalló la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en su sitio web oficial, a las 17:00 horas hay 40.011 usuarios sin suministro eléctrico en dicha región.





¿Cuántas personas hay sin luz en la región del Maule?

En esa misma línea, la ciudad más afectada es Talca, con 20.812 personas sin luz, y le sigue San Javier, con 12.719 reportes.

Además, hay otras ciudades afectadas:

Vicuhuquén: 191 personas.

Villa Alegre: 9 personas.

Yerbas Buenas: 877 personas.

Cauquenes: 508 personas.

Constitución: 2.113 personas.

Empedrado: 1.938 personas.

Linares: 69 personas.

Maule: 124 personas.

San Clemente: 597 personas.

Las lluvias afectarán desde la región de Coquimbo a la del Bíobio con posibilidad de tormenta eléctrica y granizos, según explicó la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler.

Es importante destacar que los reportes de personas sin luz se actualizan cada una hora y no existe otra región en el país con tanta cantidad de usuarios sin suministro.

Después de la región del Maule, la segunda más afectada es O’Higgins, con un total de 1.844 personas sin luz.

Revisa las imágenes acá: