“Me abrazó y…”: mamá de Benjamín Galdámez reveló reacción de amigo antes de confesar el crimen

En entrevista con Contigo en la Mañana, Claudia Rojas, madre del joven desaparecido, aseguró que visitó tres veces a Vladimir Gordillo para preguntarle por su hijo. Según su relato, el ahora detenido se mostró cercano e incluso le pidió que le avisara si tenía novedades.

Claudia Rojas, madre de Benjamín Galdámez, entregó nuevos antecedentes sobre las conversaciones que sostuvo con Vladimir Gordillo, amigo de su hijo que confesó su participación en el crimen del joven de 19 años.

En entrevista con Contigo en la Mañana de Chilevisión, la mujer aseguró que visitó tres veces a Gordillo para preguntarle por Benjamín. Según su relato, el detenido se mostró cercano e incluso le pidió que le avisara si tenía novedades.

“Yo hablé tres veces con Vladimir. Después que desapareció mi hijo, tres veces lo fui a buscar a su casa”, afirmó. Luego recordó: “ A mí me abrazó y me dio un beso diciéndome: ‘Pucha, tía, avísame cualquier cosa si lo encuentran’”.





“Jamás hubiera sospechado de él”

Claudia explicó que, inicialmente, no imaginó que el excompañero de colegio de su hijo pudiera estar involucrado. “Yo jamás hubiera sospechado de él”, expresó, aunque señaló que su percepción cambió tras conocer los antecedentes de la investigación.

“ Ahora, analizando todo, sí, se lo hizo y era un monstruo . Seguramente para mi hijo era el infierno cuando se fue a quedar a su casa”, agregó.

La madre aseguró que desconocía sus antecedentes judiciales y que lo recordaba como un buen estudiante. “Para mí Vladimir era el primero del curso, el niño que sacaba puros 7. Un niño tranquilo”, manifestó.

Además, relató que Gordillo le entregó una ubicación donde supuestamente había visto por última vez a Benjamín, información que utilizó en el primer afiche de búsqueda. “Esta indicación me la dio Vladimir”, sostuvo.

Según explicó, recorrió ese sector sin resultados y luego regresó a su casa para pedirle que aclarara su versión.





Negó emprendimiento entre su hijo y autor confeso

Durante la entrevista, Rojas también descartó que Gordillo fuera socio de Benjamín en su emprendimiento de venta de relojes, corrigiendo información difundida anteriormente.

“El emprendimiento es con otro chico, con otra persona”, precisó, y agregó que ese joven ya había sido interrogado por la PDI.

Sobre el vínculo entre su hijo y el detenido, indicó que fueron compañeros desde tercero básico y que habían pasado varios años sin verse.

Según lo que ha podido reconstruir, se habrían reencontrado el domingo anterior a la desaparición, aunque aclaró que desconoce quién retomó el contacto.

Finalmente, pidió evitar especulaciones que pudieran perjudicar las diligencias y concentrarse en los antecedentes confirmados por la Fiscalía. “Hay que concentrarse en la investigación”, solicitó, mientras continúan los operativos para encontrar a Benjamín.

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