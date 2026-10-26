Tras detención por conducción temeraria: Tribunal suspendió la licencia de conducir de Ivette Vergara por 6 meses

Además, la animadora deberá efectuar una donación equivalente a 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM).

Este lunes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la suspensión de la licencia de conducir para Ivette Vergara durante un plazo de 6 meses.

Esto, tras haber sido detenida por conducción temeraria manejando a más de 160 kilómetros por hora en Santiago en agosto de este año.





Ivette Vergara quedó sin licencia de conducir por 6 meses

En horas de esta mañana se realizó la audiencia de suspensión condicional del procedimiento, en el que además, se decretó que la animadora debe donar 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM), equivalente a $72.151.

Además, Vergara ya entregó su licencia de conducir al tribunal, por lo que a partir de este lunes 26 de octubre comienzan a correr los 6 meses.

Fue a mediados de agosto cuando Ivette fue detenida por Carabineros, quienes la detectaron manejando a 160 km/h en el sector de Lo Curro en la Costanera Norte, donde el máximo es 100 km/k.

Con esto, la animadora y periodista logró un acuerdo para suspender el procedimiento a cambio de cumplir estas medidas.