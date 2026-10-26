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Tras detención por conducción temeraria: Tribunal suspendió la licencia de conducir de Ivette Vergara por 6 meses

Además, la animadora deberá efectuar una donación equivalente a 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM).

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este lunes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la suspensión de la licencia de conducir para Ivette Vergara durante un plazo de 6 meses.

Esto, tras haber sido detenida por conducción temeraria manejando a más de 160 kilómetros por hora en Santiago en agosto de este año.

Ivette Vergara quedó sin licencia de conducir por 6 meses

En horas de esta mañana se realizó la audiencia de suspensión condicional del procedimiento, en el que además, se decretó que la animadora debe donar 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM), equivalente a $72.151.

Además, Vergara ya entregó su licencia de conducir al tribunal, por lo que a partir de este lunes 26 de octubre comienzan a correr los 6 meses.

Fue a mediados de agosto cuando Ivette fue detenida por Carabineros, quienes la detectaron manejando a 160 km/h en el sector de Lo Curro en la Costanera Norte, donde el máximo es 100 km/k.

Con esto, la animadora y periodista logró un acuerdo para suspender el procedimiento a cambio de cumplir estas medidas.

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