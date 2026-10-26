Hugo Bustamante fue sobreseído por doble homicidio tras decisión de la Corte: Revisa cuál fue la razón

La Corte decidió recalificar los hechos, descartó alevosía y cambió la tipificación de homicidios calificados a homicidios simples, cuyo plazo de prescripción era de diez años.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso decretó el sobreseimiento definitivo de Hugo Bustamante por los homicidios de Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, ocurridos en 1996 en Villa Alemana.

El fallo revocó la sentencia del Juzgado de Letras de Villa Alemana, la cual había condenado a Bustamante a 10 años y un día de presidio por ambos crímenes.

El tribunal de alzada fundó su decisión en la prescripción de la acción penal , debatiendo si correspondía aplicar un plazo de 10 años por homicidio simple o de 15 por homicidio calificado.

El abogado querellante José Ignacio Tapia explicó a La Estrella de Valparaíso que las condenas previas de Bustamante interrumpieron la prescripción, por lo que el plazo debía reiniciarse.





“Si considero que los hechos de 1996 son homicidios simples, el plazo de prescripción está cumplido, pero si son homicidios calificados, no lo están. En ese punto recaía toda la discusión”, explicó respecto al criterio del tribunal de alzada.

Frente a la resolución, la familia de las víctimas presentó un recurso ante la Corte Suprema para anular el fallo y conseguir una sentencia condenatoria contra el imputado.

Quiénes son Elena Hinojosa y Eduardo Páez

Los restos de Hinojosa y Páez fueron hallados en junio de 2024 enterrados en la misma casa donde Bustamante cometió el femicidio y violación de la adolescente Ámbar Cornejo, de 16 años.

Hasta este año solo existía una denuncia por presunta desgracia por la desaparición. Sin embargo, en una entrevista con la periodista Ivonne Toro para su libro La niña Ámbar, Bustamante le reveló que él había cometido el crimen.

Por el asesinato de Ámbar Cornejo, vale recordar que el hombre cumple presidio perpetuo calificado, una pena que le permite postular a beneficios recién al cumplir 40 años de privación de libertad.