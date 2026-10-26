Mujeres desde 25 años obtienen hasta $69 mil: los requisitos que debes cumplir para obtener el bono

La ley contempla que el trámite se haga en línea, por lo que no es necesario adjuntar documentación: el sistema se conecta con el SII, la Dirección del Trabajo y las AFP para verificar la información.

Fue a principios de octubre cuando comenzó a regir el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), un nuevo beneficio administrado por el SENCE que busca incentivar el empleo formal.

Este aporte reemplaza tres subsidios que anteriormente funcionaban por separado: Subsidio al Empleo Joven (SEJ), Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

El subsidio está dirigido a jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad , quienes podrán recibir un porcentaje de su remuneración bruta mensual si cumplen con las condiciones establecidas.

¿Qué trabajadores pueden postular?

No todas las personas que tengan trabajo pueden acceder al nuevo subsidio. Podrán postular los trabajadores que pertenezcan a alguno de estos grupos:

Jóvenes: desde los 18 y hasta antes de cumplir 25 años

desde los 18 y hasta antes de cumplir 25 años Mujeres: desde los 25 y hasta antes de cumplir 55 años

desde los 25 y hasta antes de cumplir 55 años Personas mayores en transición a la vejez: desde los 55 y hasta antes de cumplir 65 años

desde los 55 y hasta antes de cumplir 65 años Personas con discapacidad: desde los 18 años, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND).

También pueden solicitarlo las empresas del sector privado que contraten a alguien de estos grupos. Quedan excluidas las sociedades del Estado y las empresas públicas creadas por ley.





Cuánto dinero paga el bono a trabajadores

La cantidad de dinero que se pagará dependerá del sueldo de cada trabajador . El aporte para los trabajadores tiene como tope el 10% del sueldo bruto y se calcula con base en los siguientes tramos:

De esta manera, si su sueldo bruto es de $555.553 el bono que recibes es de $55.555. Mientras que si es de $691.941, obtienes $69.194.