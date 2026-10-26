26/ 10/ 2026 12:30

“Me ha dado su confianza”: Rabat valora respaldo del pdte. Kast y pone urgencia a proyectos de ley

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó las medidas que tomará el gobierno tras reunirse con parlamentarios de comisiones legislativas en La Moneda. La autoridad confirmó el ingreso de proyectos con discusión inmediata para mejorar el sistema de beneficios carcelarios y transparentar los antecedentes. Además, agradeció el respaldo entregado por el presidente José Antonio Kast tras las polémicas rebajas de condena a criminales sexuales.