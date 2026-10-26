El último audio de Benjamín Galdámez a su madre antes de su muerte: Amigo confesó el crimen

La noche del martes 20 de octubre, el joven de 19 años envió un mensaje de voz a su mamá desde la casa del presunto autor del asesinato. “Me dijo que ya venía, que no me preocupara”, recordó la mujer.

Un mensaje de voz enviado a su madre marcó uno de los últimos contactos de Benjamín Galdámez con su familia antes de desaparecer. Al joven de 19 años se le perdió el rastro el martes 20 de octubre, después de visitar a un amigo con quien mantenía un emprendimiento de venta de relojes.

Esa noche, su madre lo llamó para preguntarle cuándo regresaría. Según relató a CHV Noticias, Benjamín le aseguró que pronto estaría en casa. Sin embargo, nunca llegó y posteriormente dejó de responder las llamadas y los mensajes, lo que motivó una denuncia por presunta desgracia ante la Policía de Investigaciones.

“Me dijo que ya venía, que no me preocupara”, recordó la mujer. Más tarde, al intentar contactarlo nuevamente por WhatsApp, advirtió que los mensajes mostraban un solo visto.





El último audio de Benjamín a su madre

En el registro difundido por CHV Noticias, el joven explicó que había estado tomando once y que pediría un vehículo para volver a su hogar.

“Voy para la casa, estaba tomando once… Ahora me voy a pedir un Uber para la casa. Llego como en diez minutos” , fue el último mensaje enviado por el joven a su madre.

La investigación busca establecer los últimos movimientos de Benjamín y las circunstancias en que se produjo ese contacto. De acuerdo con lo informado, su teléfono celular todavía no había sido encontrado.

En paralelo, Vladimir Gordillo, excompañero de colegio del joven, fue detenido tras confesar que le habría disparado y posteriormente habría lanzado su cuerpo al Zanjón de la Aguada. “Yo le tomé declaración y en definitiva él ha confesado un delito de homicidio”, confirmó la fiscal a cargo, Yasne Pastén.

La persecutora informó que se autorizaron diligencias de “análisis de tráficos telefónicos y georreferenciación de los celulares tanto de la víctima como del imputado” para acotar la búsqueda, que se concentra en el Zanjón de la Aguada y el río Mapocho.