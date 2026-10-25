25/ 10/ 2026 14:59

Padre de Benjamín Galdámez clama por ayuda para hallar cuerpo de su hijo: “Entiendan la angustia que sufrimos”

El padre de Benjamín Galdámez, joven desaparecido en Maipú cuyo cuerpo aún es buscado, se refirió a la persona detenida que confesó el crimen: “Lo conocí cuando eran compañeros de básica”. Además, el hombre pidió ayuda en la búsqueda a quienes viven cerca del río Mapocho hacia la costa. “Por favor, pongan ojo para que podamos velarlo como corresponde. Entiendan la angustia que estamos sufriendo en este momento. Es algo indescriptible. No se lo doy a ningún padre ni madre. Por favor ayuden”, expresó.