“Una injusticia enorme”: El apoyo de periodistas de CHV Noticias a Juan Vera tras eliminación de Fiebre de Canto

En la zona de riesgo estuvieron Eva Gómez, Juan Vera, Matías Oviedo, Daniela Nicolás, Alessia Traverso y Constanza Piccoli. Uno de ellos debió dejar el programa debido a su promedio de la noche.

La noche de este domingo una nueva jornada de eliminación se vivió en Fiebre de Canto, misma que terminó con la salida de uno de los participantes más queridos de la temporada.

Eva Gómez, Juan Vera, Matías Oviedo, Daniela Nicolás, Alessia Traverso y Constanza Piccoli fueron las figuras que cayeron en la zona de riesgo y que vieron en peligro su permanencia.

Pero uno de ellos fue salvado por votación popular: el afortunado fue Matías Oviedo, quien obtuvo el 32% de los sufragios, lo que le aseguró una semana más en competencia.

Juan Vera, el nuevo eliminado de Fiebre de Canto

Así las cosas, ya al término del capítulo, la animadora Emilia Daiber dio a conocer al cantante que dejó la competencia: Juan Vera, quien obtuvo el menor promedio de la noche.

El periodista deportivo interpretó la canción Miénteme una vez de Los Vásquez y, pese a los aplausos del público y reacciones en redes, obtuvo las calificaciones más bajas del episodio.

“Gracias por tu talento, por tu entrega, por tu sentido del humor“, expresó la conductora. “Queremos que vuelvas a nuestro repechaje que va a ser muy pronto. Te esperamos con el corazón abierto, Juan”, manifestó.

Juan Vera en CHV Noticias: “Son cosas que pasan”

En su segmento de Deportes en CHV Noticias AM, el propio Vera entregó a los periodistas Patricia Álvarez y Carlos Grage sus impresiones tras su sorpresiva eliminación.

“Son situaciones que pasan, así que está bien”, expresó. “Es parte de la competencia, lo pasé muy bien, lo disfruté muchísimo, jamás pensé verme, ni este año, ni en otro año anterior, en un escenario”.

El conductor del noticiero, en alusión a las declaraciones de Bolsonaro en Brasil tras las elecciones, se mostró en desacuerdo con la decisión del jurado y aseguró que “no va a reconocer el resultado” de la eliminación.

“Se ha cometido una injusticia enorme en este mismo canal”, aseveró, en tono de humor, junto con instar al comunicador a participar en el inminente repechaje del programa.