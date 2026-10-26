Flávio Bolsonaro no reconoce derrota de Lula y anuncia que pedirá anular las elecciones en Brasil

“Es imposible reconocer las elecciones en esas condiciones. Voy a pedir la anulación de esas elecciones”, declaró el senador y ex candidato opositor, quien cuestionó la decisión de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista.

El senador y ex candidato opositor Flávio Bolsonaro anunció que recurrirá a la vía judicial por los resultados de las elecciones presidenciales que este domingo dieron por ganador a Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Desde su comando, cuestionó la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista, quien obtuvo el 51,79% de las preferencias contra el 48,21% su rival.

“ Es imposible reconocer las elecciones en esas condiciones. Voy a pedir la anulación de esas elecciones ”, afirmó el candidato por el Partido Liberal (PL) en una breve declaración a la prensa.





Cuestionó amistad entre Zanin y Lula

Bolsonaro insistió que “lo que ocurrió hoy no fue algo normal. Fue inaceptable”.

En sus declaraciones también recordó que Zanin fue abogado personal de Lula, y acuso que el magistrado “atropelló” al STF al aceptar un recurso de su adversario, pues este último advirtió que alcaldes pro-Bolsonaro sabotearon al sistema de transporte público.

A “petición de un socio suyo, cambió las reglas del juego en medio del juego”, aseguró, argumentando que la decisión del juez se produjo poco después de que cerraran las urnas, generando confusión entre los votantes.

“Eso nunca había ocurrido en la historia de Brasil. Se produjo una total violación al derecho de igualdad de los brasileños en diferentes ciudades”, afirmó el senador.