Pdte. Kast reaccionó a la reelección de Lula: “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común”

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que sostuvo una conversación con su par brasileño después de vencer a Flávio Bolsonaro en las urnas. Los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric también publicaron mensajes.

El presidente José Antonio Kast felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil, tras su triunfo en la segunda vuelta ante Flávio Bolsonaro en las elecciones celebradas este domingo.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que sostuvo una conversación con su par brasileño , quien obtuvo el 51,79% de las preferencias contra el 48,21% su rival.

“Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección”, escribió el jefe de Estado chileno.

En el mismo mensaje, Kast destacó las posibilidades de cooperación bilateral: “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”.

Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección. Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región. 🇨🇱🇧🇷 — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 26, 2026

Boric y Bachelet también felicitaron a Lula

El expresidente Gabriel Boric también reaccionó a través de X, donde celebró el triunfo del líder brasileño. “¡Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño!”, expresó.

“Gracias viejo lindo por nunca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo. Gracias Presidente Lula, por tu compromiso con la humanidad. ¡Te queremos! Con la esperanza intacta…”, añadió el exmandatario.





Por su parte, Michelle Bachelet felicitó a Lula mediante un mensaje en sus redes sociales y destacó el vínculo que han mantenido durante sus trayectorias.

“Hemos compartido durante muchos años la convicción de que la política debe estar al servicio de las personas, de sus derechos y de una vida mejor para todas y todos”, señaló.

“Le deseo mucho éxito en este nuevo período. Brasil tiene un papel fundamental en nuestra región y estoy segura de que su experiencia y compromiso seguirán contribuyendo a fortalecer la democracia, el diálogo y la cooperación entre nuestros países”, concluyó.

Que alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño! Gracias viejo lindo por nuca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo. Gracias Presidente Lula por tu compromiso con la humanidad. Te queremos! Con la esperanza intacta… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 26, 2026