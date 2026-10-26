Temblor hoy 26 de octubre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este lunes 26 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 26 de octubre, en Chile

Magnitud: 4.0

Hora: 06:56 horas

Epicentro: 63 km al SE de Socaire

Profundidad: 63 km

Magnitud: 3.4

Hora: 04:21 horas

Epicentro: 49 km al O de San Pedro de Atacama

Profundidad: 49 km

Magnitud: 3.3

Hora: 01:10 horas

Epicentro: 37 km al SO de Punta de Choros

Profundidad: 48 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?