Le dijeron “facha” y respondió: Michelle Carvalho explotó ante rumores de apoyo a Bolsonaro

La modelo e influencer salió al paso de los comentarios que surgieron en medio de las elecciones en Brasil. “Una total mentira que solo busca generar odio desmedido gratuitamente”, apuntó.

Michelle Carvalho compartió un extenso descargo tras ser tildada de “facha” en medio de las elecciones presidenciales de Brasil y la circulación de rumores sobre un supuesto apoyo a Flávio Bolsonaro.

“Les quiero contar que hay una cuenta que me está acosando y sus seguidores también lo están haciendo”, comenzó la modelo brasileña radicada en Chile, quien rechazó las afirmaciones sobre su postura política.

“ No sé de dónde inventaron que soy facha y que voy a votar por Bolsonaro. Una total mentira que solo busca generar odio desmedido gratuitamente”, escribió. Además, aseguró que ni siquiera había podido votar durante la jornada.

Michelle Carvalho pide que dejen de mencionarla

En su mensaje, Carvalho explicó que lleva tiempo trabajando en su salud mental, asistiendo a terapia y alejándose de situaciones que le hacen daño. En ese contexto, acusó a una cuenta de dedicarse a “acosar y burlarse de otras personas”, afectando ese proceso.

“Si me vienen a molestar, yo prefiero, por salud mental, bloquear”, señaló, antes de dirigirse directamente a quien responsabiliza por los ataques: “ Estás inventando cosas para que vengan a acosarme. No soy facha. Te pido por favor que no me menciones”.





La influencer sostuvo que cada vez que esa cuenta la menciona, sus seguidores llegan a su perfil para molestarla. “Además, vienen a mi perfil a escribirme cosas por mensaje directo y yo no estoy metiéndome con nadie, estoy viviendo mi vida en paz”, manifestó.

Finalmente, Carvalho relató el impacto que tuvo la situación en su bienestar. “Tuve que pedir ayuda a mi psicóloga y psiquiatra porque estoy teniendo una crisis de pánico enorme”, expresó.

“Tuve que tomar una medicación que hace mucho tiempo no tomaba y tuve que pedir contención a mis amigos”, cerró.

Revisa el mensaje completo: