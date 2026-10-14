“Debe ser IA”: Michelle Carvalho impactó por reencuentro con Camila Andrade y lanzó potente confesión

Desde sus excompañeros en Gran Hermano 2 hasta el manager de la brasileña quedaron en shock con el reencuentro.

Las “Mimis” regresaron, pero “El Tridente” de Gran Hermano 2 sigue incompleto. Michelle Carvalho impactó este miércoles tras reencontrarse con Camila Andrade.

La dupla publicó un registro en redes sociales que impactó a sus excompañeros de encierro e incluso al manager de Michelle.





¿Michelle Carvalho y Camila Andrade volvieron a ser amigas?

A través de su cuenta de Instagram, Michelle y Camila publicaron un video que señala: “Se alejan cositas. Las miradas lo dicen todo”.

En tono de humor, ambas aparecen haciendo expresiones de desagrado frente a la cámara, con la canción “Milkshake” de fondo, parte de la banda sonora de la película “Chicas pesadas”.

“Espérate, ¿qué?”, escribió Mafe Bertero, mientras que Diego Bazaes, excompañero de ambas en Gran Hermano 2, aseguró: “Debe ser IA”.

Acto seguido, Carlos Arratia, manager de Michelle, lanzó una potente confesión: “¿O sea que hay desbloqueo?”, a lo que Carvalho contestó: “Sí”.

La amistad entre Michelle y Camila ha pasado por una serie de altibajos. Dentro de la casa más famosa del mundo, la modelo brasilera le dejó en claro a Andrade que no estaba de acuerdo con su relación con Francisco Kaminski.

Con el tiempo, formaron “El Tridente” con Alexandra “La Chama” Méndez, relación que se quebró dentro del encierro, formando así la dupla de “Las Mimis” entre Carvalho y Andrade.

Al salir, Michelle dejó en claro que prefería ser consecuente respecto de lo que creía sobre los rumores de infidelidad de Francisco hacia Carla Jara.

El reencuentro entre ellas se da luego de que Camila rehiciera su vida con Jorge Yungue, quien se convertirá próximamente en su esposo.

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