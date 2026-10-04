“Te quiero mucho”: Pedro Astorga revolucionó las redes tras coqueteo con Michelle Carvalho

Todo esto, mientras la modelo se encuentra en Europa por la Semana de la Moda, junto a su amiga, Vivianne Dietz.

Este domingo, Pedro Astorga y Michelle Carvalho volvieron a revolucionar las redes sociales con una coqueta interacción.

Todo esto, mientras la modelo se encuentra en Europa, donde está participando de la Semana de la Moda, al igual que su amiga, la actriz Vivianne Dietz.





La interacción de Michelle Carvalho y Pedro Astorga

En ese contexto, Michelle publicó una serie de fotografías posando en el Palacio de Versalles en Francia y agradeció a la marca que la invitó a participar de dicha experiencia.

Luego, escribió: “Que te construyan un palacio y su jardín como un acto de amor, desde ahora, es mi no negociable”.

Al respecto, Pedro fue uno de los primeros en comentar, señalando: “Ese estilooo”, a lo que Carvalho respondió: “Te quiero mucho” , sumado a un emoji de corazón.

La interacción causó tanto revuelo que es el comentario con más reacciones, superando los 4.900 “me gusta” y más de 100 respuestas de usuarios que hacen hincapié en que les gustaría verlos en una relación amorosa.

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