“No se sentía seguro”: El sensible testimonio de la hija de uno de los mineros fallecidos en El Teniente

La mujer acusó información tardía por parte de la empresa a la cual pertenecía su padre y la nula presencia de ejecutivos de Codelco, motivos por los cuales tomará acciones legales.

Este martes se realizaron los funerales de los dos mineros contratistas que fallecieron el pasado domingo tras un alud en el sector Cráter Norte de la mina El Teniente.

Las víctimas fueron Diego Ponce, de 34 años, y Guillermo Guajardo, de 53 años. Camila, hija de este último, comentó que su padre días atrás les había expresado preocupación por sus pautas laborales y que la máquina que conducía no estaba bien y que no se sentía seguro.

“Comentaba el día antes, cuando llegaba a la casa de turno, que las condiciones en las que estaba trabajando le preocupaban. Anoche me entregaron su mochila con la que él trabajaba y estaba leyendo la RT que hacían. Salía que la máquina presentaba problemas. Entonces todo eso él nos comentaba”, afirmó.





Familia anunció acciones legales

La mujer también acusó información tardía por parte de la empresa a la cual pertenecía su padre y la nula presencia de ejecutivos de Codelco, además de la incertidumbre sobre si las labores que cumplían las víctimas estaban con toda la seguridad y prevención adecuadas.

Por esta razón, señaló: “Vamos a tomar acciones legales porque, obviamente, mi papá no debería haber estado ahí. Y si él estaba ahí, obviamente que alguien nos dé una respuesta”.

El sector donde ocurrió la tragedia se encuentra suspendido de faenas y la Fiscalía y la Policía de Investigaciones realizan las diligencias respectivas.