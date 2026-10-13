AHORA | Seguidilla de sismos sacude a la zona norte del país: Revisa magnitud y epicentro de los temblores

De acuerdo a la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), se registraron tres sismos en la misma zona en un periodo de menos de 15 minutos.

La tarde de este martes se registró una seguidilla de temblores en el norte de Chile, específicamente en Punta de Choros, en la región de Coquimbo.

Según la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el primer sismo se registró a las 21:3o horas a 21 km al oeste de Punta de Choros, con una magnitud de 5.1.

A las 21:36 se registró un segundo movimiento telúrico en la misma zona (23 km al oeste de Punta de Choros), que alcanzó una magnitud de 4.9.

Finalmente, el tercer temblor registró una magnitud de 3.3 y se percibió a las 21:43, con epicentro a

25 km al oeste de Punta de Choros.