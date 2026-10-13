Reportan más de 27 mil clientes sin luz en medio de fuertes lluvias: Lista de las comunas afectadas

La interrupción del servicio ocurre al mismo tiempo que Senapred decretó Alerta Roja para toda la región por el evento meteorológico que se registra en Santiago.

Diversas comunas de la Región Metropolitana permanecen la tarde de este martes sin suministro eléctrico por el intenso temporal que ha dejado fuertes lluvias y granizos.

De acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, hasta el último reporte publicado en su sitio web, son más de 27.000 clientes que se encuentran sin luz producto del corte.

Las comunas afectadas por el corte de luz

Revisa el listado de las comunas afectadas esta tarde por la interrupción del suministro eléctrico.