13/ 10/ 2026 23:09

De Grange defiende acuerdo por rebaja del TAG: “No hay negocio ni para el empresario ni para el Estado”

El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, defendió en entrevista con CHV Noticias el acuerdo alcanzado con Autopista Central para reducir en un 25% las tarifas del TAG en horarios punta y de saturación a partir de enero de 2027, a cambio de extender la concesión por 20 meses. Asimismo, abordó la emergencia provocada por las intensas lluvias en Santiago, que dejaron a numerosos automovilistas atrapados durante horas en Autopista Central, situación que atribuyó a la intensidad de las precipitaciones y al granizo que obstruyó los ductos de evacuación de aguas lluvias.