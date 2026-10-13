13/ 10/ 2026 23:25

Rayó cayó sobre un árbol y lo partió en dos en Estación Central: No se reportaron personas heridas

Un rayo partió en dos un árbol en la comuna de Estación Central y, aunque estaba cerca de una casa, por fortuna el incidente no tuvo consecuencias más graves. En conversación con CHV Noticias, el alcalde Felipe Muñoz informó que se han contabilizado más de 40 árboles caídos, varias voladuras de techos y al menos 16 sectores sin luz. También informó que no se reportaron heridos tras el tornado que pasó sobre las inmediaciones del terminal de busas, aunque sí hubo una persona herida de gravedad por la caída de un árbol en Cinco de Abril.