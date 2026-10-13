13/ 10/ 2026 18:12

VIDEO | Impactante registro: Ráfagas de viento hacen volar estructuras en Terminal Sur de Santiago

Fuertes ráfagas de viento provocaron el desprendimiento de estructuras y objetos livianos en el Terminal Sur de Santiago, ubicado en la comuna de Estación Central. En medio del intenso temporal que afecta este martes a la región Metropolitana, un video enviado a CHV Noticias captó cómo diversos materiales son levantados por la fuerza del viento y salen volando por los aires, mientras buses y personas permanecen en las inmediaciones del recinto.