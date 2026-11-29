La bailarina compartió un registro en el que se refiere a las cosas que le cuesta con su panza de nueve meses de gestación, dejando en evidencia que no ha perdido su agilidad.

Valentina Roth sorprendió a sus seguidores con un video haciendo una serie de piruetas a solo un día del nacimiento de Cristóbal, su tercer hijo.

El registro lo compartió en su perfil de Instagram, espacio en el que se refirió a las cosas que le cuesta hacer a sus nueve meses de embarazo, demostrando que no ha perdido su agilidad.

“Parece chiste, pero es la verdad. Último día con Cristóbal en mi guatita y mañana vamos con todo “, escribió en la descripción de la publicación.





Las piruetas de Vale Roth

La bailarina explicó a sus seguidores que el parto será el lunes, y luego procedió a hacer una demostración de las piruetas que puede hacer sin dificultad: la rueda, la rueda con una sola mano, abrirse de piernas y hacer la posición invertida.

Sin embargo, admitió que si hay algunas que le cuesta hacer, como ponerse los calcetines y las zapatillas.

“Básicamente, estar sentada y tranquila me presiona todos los órganos“, explicó, “porque estar sentada o acostada no, siento que me muero”, añadió.

El posteo acumula más de 66 mil “me gusta” y se llenó de comentarios de sorpresa y admiración a las habilidades de la exgimnasta.