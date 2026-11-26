Valentina explicó que su intención nunca fue alardear respecto al precio del jardín infantil: “Nunca he sido así, jamás”.

Este jueves, Vale Roth arremetió contra quienes la critican por revelar el valor del jardín infantil de sus dos hijas.

La bailarina expuso que paga $625.000 por su primogénita, lo que incluye talleres, y en marzo asistirá su segunda hija.





¿Qué dijo Vale Roth?

A través de sus redes sociales, Vale expuso: “Me da una rabia (…) En mi Instagram; como saben, sí hablamos de plata y hablamos de lo que cuestan las cosas”.

En esa misma línea, agregó: “Yo simplemente estaba contando cuánto pagamos, nada más, ni una queja, nada, y que íbamos en marzo, ponte tú, que iba a entrar la Martina en marzo y ahí se iba a duplicar”.

Sin embargo, la deportista expuso que “ahí hacen como un precio especial por dos hermanos”, recalcando nuevamente que estaba contenta con este recinto educacional.

Respecto de las críticas, arremetió: “No sé quién c… dijo que era como rasca hablar de plata, no, rasca es andar mostrando las marcas todo el día y eso es más cuma, encuentro”.

“Siempre lo he dicho: los anteojos, que el auto, que la ropa, que estar llena de marcas en todos lados”, respondió Roth.

Finalmente, Valentina explicó que su intención nunca fue alardear del precio del jardín infantil: “Nunca he sido así, jamás”.

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