A pesar del costo, la bailarina expuso que “ella (su hija mayor) se queda feliz ahí y a mí eso me da una tranquilidad”.

Vale Roth causó revuelo en redes sociales tras exponer el elevado monto que paga mensualmente por el jardín infantil de sus hijas.

Por el momento, solo la mayor va a dicho recinto, pero en marzo sus dos hijas asistirán, lo que elevará el monto que desembolsa.





El monto que Vale Roth paga por el jardín infantil de sus hijas

A través de sus redes sociales, Vale señaló: “El jardín de la Antonia. ¿Saben cuánto cuesta? Atención: 625.000 pesos mensuales” , y el clip fue reviralizado en TikTok.

En esa misma línea, explicó que “Queda en Vitacura, pero es uno de los mejorcitos; estuve investigando mucho y todo por mi niña, lo vale. Y ahora las dos en marzo, imagínate”.

“Creo que son como $400.000 si se queda hasta las 12:30, de 8:00 a 12:30. Y ya con talleres todos los días hasta las 3:00; ahí sí sube a $625.000”, detalló Roth.

Respecto de este horario más acotado, Valentina explicó que “para mí a las 12:30 es absolutamente nada, entonces almuerzan a la 1:30 y ahí hay un taller como de 2:00 a 3:00”.

“Yo sé que es súper caro, pero las tías son exquisitas, aman a la Antonia, ella se queda feliz ahí y a mí eso me da una tranquilidad”, concluyó Roth.

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