“Tenía que seguir nomás”: Vale Roth revela complejidades en su embarazo durante Fiebre de Baile

La bailarina confesó que algunas situaciones que vivió antes de salir al aire en el programa de Chilevisión. Revisa aquí lo que dijo.

La ganadora de Fiebre de Baile 2, Valentina Roth, sigue sorprendiendo en redes sociales al mostrar parte de sus rutinas en el gimnasio en pleno tercer trimestre de su embarazo.

Pese a seguir con energía suficiente para hacer ejercicios con pesas, la bailarina reconoció que al inicio los primeros meses de gestación tuvo ciertas complejidades, junto mientras estaba en la competencia de Chilevisión.





Las complejidades de Vale Roth en su embarazo durante FDB

Tras compartir un video en el gimnasio, una seguidora de Roth le comentó: “Vale, ¿no te sentiste mal el primer trimestre? Siempre se te ve con tanta energía“.

A modo de respuesta, Valentina compartió su mensaje en sus historias de Instagram y confesó: “Si, me sentí super mal, pero bailaba igual“.

En este sentido la bailarina aseguró divertida: “Vomité en varios ensayos y antes de partir el programa, pero tenía que seguir nomás po jaja”.