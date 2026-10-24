Anuncian hasta 35° para la región de Atacama este domingo: revisa las zonas que se verán afectadas

Revisa a continuación las temperaturas máximas que se esperan para mañana domingo 25 de octubre en la III Región.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un nuevo aviso, esta vez por “altas temperaturas” en el norte del país, concretamente en la región de Atacama.

Dicho fenómeno meteorológico se debe a una dorsal en altura que podría elevar las temperaturas hasta los 35° durante la jornada de este domingo 25 de octubre.





Las zonas que se verán afectadas por altas temperaturas

Según dio a conocer la entidad, se espera que los termómetros suban particularmente durante la tarde de mañana domingo.

Respecto a las zonas que se verán afectadas por el calor y la máxima que tendrían, son: