Nuevo aviso de tormentas eléctricas en 7 regiones: advierten granizos y fuertes vientos

La alerta fue emitida este miércoles por la Dirección Meteorológica de Chile y responde a una condición de inestabilidad atmosférica. El organismo advirtió la probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales.

En medio del sistema frontal que afecta a la zona central del país, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por probables tormentas eléctricas para siete regiones.

La alerta fue emitida a las 07:32 horas de este miércoles 21 de octubre y responde a una condición de inestabilidad atmosférica.

El fenómeno podría registrarse desde la mañana de este miércoles hasta la noche del jueves 22 de octubre .

Además, el organismo advirtió la probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales.

¿Qué regiones podrían registrar tormentas eléctricas?

El aviso considera sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, con el siguiente detalle:

Coquimbo: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

precordillera, valles precordilleranos y cordillera. Valparaíso: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

precordillera, valles precordilleranos y cordillera. Metropolitana: valle, precordillera y cordillera.

valle, precordillera y cordillera. O’Higgins: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera. Maule: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera. Ñuble: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera. Biobío: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.





¿Hasta cuándo se extendería el fenómeno?

La información de la DMC contempla probables tormentas eléctricas tanto para el miércoles 21 como para el jueves 22 de octubre en todos los sectores mencionados.

La vigencia del aviso finaliza durante la noche del jueves, incluyendo la posibilidad de granizos y ráfagas de viento locales asociadas a esta condición atmosférica.

Junto a lo anterior, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Ghöler, adelantó que para este miércoles se esperan nuevas precipitaciones, más débiles que las del martes, cerca de las 15 y 17 horas en Santiago.