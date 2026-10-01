“Yo lo noté mejor”: Vale Roth actualiza preocupante hospitalización de su mascota

La bailarina detalló cuál fue el procedimiento al que tuvieron que recurrir para evitar que se complicara la salud de Benito.

Desde el fin de semana que Benito, el gato de Valentina Roth, se encuentra hospitalizado por diversos problemas de salud, los cuales han mantenido preocupada a la bailarina.

Tras cambiarlo de clínica, por recomendación de sus seguidores, la ganadora de Fiebre de Baile 2 detalló cómo se encuentra el animal y cuál ha sido su avance en las últimas horas.





Qué dijo Vale Roth sobre su gato Benito

A través de sus historias de Instagram, Vale indicó: “Benito está estable, le pusieron la sonda esofágica ayer para darle comida por ahí”. Cabe destacar que esta era una de las posibilidades que reveló Roth en primera instancia tras enterarse de que el felino tiene una “leve peritonitis”.

Para evitar una posible anemia es que el animal terminó siendo alimentado mediante esta sonda, sin embargo, la bailarina confesó que “si tu lo veí no está así tirado, no, está atento”.

“Yo lo noté mejor“, declaró Valentina a modo de cierre mientras mostraba que debía ir a dejar unos medicamentos a la clínica veterinaria en la que se encuentra Benito.

Revisa aquí la historia de Vale Roth: