Detienen a cuatro Carabineros por posibles delitos ligados a vehículos robados: Además fueron dados de baja

Los ahora exfuncionarios de la Zona O’Higgins están vinculados a una presunta falsificación de instrumentos públicos relacionada con vehículos robados.

Este jueves 1 de octubre y a través de un comunicado, Carabineros informó la detención y desvinculación de cuatro funcionarios.

La Zona de Carabineros Libertador Bernardo O’Higgins indicó que, en el marco de los permanentes controles desarrollados por la institución, personal especializado de Asuntos Internos logró vincular a cuatro funcionarios con hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con falsificación de instrumentos públicos, que afectarían a vehículos con encargo por robo.

“Conocidos estos antecedentes, la Institución adoptó de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes, procediendo a la desvinculación de los involucrados conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan el actuar institucional”, se agregó.

También se dispuso la instrucción de una investigación administrativa destinada a determinar las eventuales responsabilidades individuales derivadas de estos hechos. Paralelamente, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de dirigir la investigación penal respectiva.

Por último, se informó: “Carabineros de Chile reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto actuar de sus integrantes, manteniendo una política permanente de control interno orientada a resguardar la confianza de la ciudadanía y el cumplimiento irrestricto de las normas institucionales”.





Comunicado de Carabineros