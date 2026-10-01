“Fue imposible atraparlos”: Expareja de Raimundo Cerda sufrió violento intento de encerrona y explicó modus operandi

La influencer expuso el modo de actuar que tuvieron los delincuentes para poder efectuar el delito, puesto que ella ya había intentado esquivarlos antes de chocar.

Este miércoles, Sofía Latorre, expareja de Raimundo Cerda, reveló que fue víctima de un intento de encerrona en avenida La Dehesa, por el cual terminó chocando.

La joven detalló el modus operandi que tuvieron los delincuentes, quienes trataron en todo momento de acorralarla para poder robar su vehículo.





¿Qué pasó con Sofía Latorre?

A través de su cuenta de Instagram, Sofía señaló: “Ayer iba sola camino a mi casa y me intentaron hacer una encerrona. Por intentar esquivarlo, esto fue lo que pasó”.

La joven mostró fotografías del choque, que fue contra una baranda y unas vallas en la vía pública, lo que activó sus airbags.

“Estoy bien, no tengo lesiones graves, solamente algunos dolores musculares, pero nada grave”, explicó Latorre, quien transitaba por el lugar a eso de las 23:00 horas después de haber ido a comer con su papá.

La influencer explicó que los delincuentes iban en un vehículo gris, marca Chevrolet, modelo Sail: “Yo venía por la pista de al medio y él se me pone adelante; yo frené un poco y luego vuelve a su pista”.

“Yo vuelvo a acelerar y después se me cruza y, al cruzarse, yo no alcanzaba a frenar, intenté esquivarlo porque sino iba a chocar y me fui contra la baranda, las vallas que estaban ahí”, indicó.

Tras el impacto, Sofía se dio cuenta de que estaba sola en la vía pública: “Estuve en estado de shock un par de minutos”, y luego la socorrió un transeúnte.

“El auto que intentó hacerme la encerrona obviamente escapó porque estaba supercerca de la costanera y se fueron rapidísimo; fue imposible atraparlos”, lamentó la joven, quien dejó la constancia en Carabineros.

Además, Latorre también explicó que su madre le advirtió durante horas que no debía ir tan lejos a comer con su padre porque representaba un peligro estar sola manejando a tan altas horas de la noche.

“Escuchó todo”, reveló Sofía, puesto que ella iba en una llamada con su mamá cuando sucedieron los hechos, por lo que hizo un llamado a sus seguidores a no manejar solos, cuidarse y hacer caso a los consejos de quienes les aman.

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