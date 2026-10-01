Hay dos detenidos: Banda delictual protagonizó enfrentamiento con Carabineros tras robo a bodegas en Quilicura

Uno de los delincuentes atacó a Carabineros con disparos, iniciándose una persecución policial.

Durante la madrugada de este jueves se produjo la detención de dos delincuentes que participaban en una banda que robaba bodegas en la comuna de Quilicura.

Los hechos ocurrieron a eso de las 04:00 horas en la calle Fresia, donde se ubica un complejo de bodegas en las que se guardaban insumos tecnológicos.





Los antecedentes de la detención

Según detalló Radio Bío Bío, personal de Carabineros llegó al lugar tras ser alertados de la presencia de al menos seis delincuentes.

En ese contexto, personal policial y municipal se encontró con los antisociales mientras estos intentaban escapar del lugar, momento en que uno de ellos percuta tres disparos contra Carabineros.

Los funcionarios policiales repelieron el ataque, comenzando una persecución en la que lograron detener a dos individuos y recuperar parte de las especies sustraídas, las que habrían sido encontradas en un sitio eriazo.

Finalmente, el Ministerio Público instruyó a Carabineros para realizar las diligencias correspondientes que permitan encontrar y detener al resto de la banda.