“Tampoco quieren que…”: Vale Roth recibió preocupante diagnóstico en medio de complejo momento familiar

A través de su cuenta de Instagram, Valentina reveló que su gato, Benito, sufre de microplasta y peritonitis, entre otras afecciones.

Este martes, Valentina Roth recibió preocupantes noticias respecto de su gato, Benito, quien lleva varios días hospitalizado en una clínica veterinaria.

El pequeño fue ingresado el sábado pasado tras presentar fiebre y decaimiento y, aunque le detallaron que se encontraba estable, los exámenes no fueron positivos para él.

¿Qué pasó con el gato de Vale Roth?

A través de su cuenta de Instagram, Roth mostró la información que le enviaron sobre su gato, la cual señala: “Examen de PCR a micoplasma salió positivo”, sumado a que su hígado, páncreas y riñones están inflamados.

En esa misma línea menciona que el felino tiene “leve peritonitis” y el médico veterinario baraja la posibilidad de conectarlo a una sonda alimentaria si no come la cantidad diaria que requiere.

Según Mirringo, el micoplasma en gatos es “una infección bacteriana que ataca los glóbulos rojos y puede causar anemia infecciosa felina”.

Por otro lado, Zooplus explica que la peritonitis corresponde a una “inflamación grave de la membrana que cubre el abdomen, la cual suele estar causada por una infección bacteriana o por una mutación viral”.

Momentos antes, cuando estaba a la espera de los resultados, Roth mencionó: “Saldrá adelante, todo estará bien”.

“Benito no está comiendo solo, entonces tampoco quieren que se vaya a la casa así; no toma agüita solo tampoco, entonces por eso tiene que estar allá hospitalizado (…) Yo quiero traerlo a la casa”, confesó Roth, cuya situación ha mantenido a sus seguidores al pendiente.

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