Enel anuncia corte de luz para 11 comunas de Santiago durante las próximas horas

Los cortes, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de la Región Metropolitana en distintos horarios.

Enel informó que 11 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este miércoles 30 de septiembre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.

La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Huechuraba, Conchalí, Las Condes, Providencia, Santiago, La Reina, Estación Central, Peñalolén, San Joaquín, Maipú, San Ramón, con horarios que podrían extenderse por entre 6 y 8 horas.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.





Revisa el mapa de los sectores afectados

Huechuraba: entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Conchalí: entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Conchalí: entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Las Condes: entre las 10:30 y las 12:30 horas.

Providencia: entre las 00:00 y las 06:00 horas.

Santiago: entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Santiago: entre las 09:30 y las 15:30 horas.

La Reina: entre las 10:30 y las 17:30 horas.

Santiago: entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Estación Central: entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Peñalolén: entre las 11:00 y las 17:00 horas.

San Joaquín: entre las 10:30 y las 17:30 horas.

Maipú: entre las 09:30 y las 15:30 horas.