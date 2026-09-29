Por segundo día seguido, solicitan evacuar refinería Aconcagua de ENAP por aviso de bomba

Las instalaciones fueron desalojadas y personal del GOPE se encuentra trabajando en el lugar.

Personal de la ENAP Refinería Aconcagua tuvo que ser evacuado por un nuevo aviso de bomba, el segundo incidente de este tipo en poco más de un día.

De acuerdo a información preliminar, la advertencia llegó a través de un mensaje dejado en un baño que indicó la presencia de un supuesto artefacto instalado en un salón de eventos del recinto ubicado en Concón, región de Valparaíso.

A raíz de lo anterior, se dio inicio a un intenso operativo de desalojo de las instalaciones y la posterior llegada de personal del GOPE de Carabineros.

Los propios funcionarios policiales habrían descartado la existencia del artefacto.

ENAP se querella por amenaza de bomba

El hecho ocurre poco más de 24 horas después de otro aviso de bomba que afectó a la misma refinería de ENAP.

Tras el primer incidente, la empresa anunció la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables por los delitos de falsa alarma de emergencia y amenazas.