“Tú y tu hija son unas asesinas”: Hermana de Krishna Aguilera arremete tras libertad de la suegra del “Guatón Beltrán”

Cristal Aguilera informó esta mañana que la suegra del “Guatón Beltrán” quedó en libertad. Hace unas semanas, su hija también salió de reclusión.

Este martes, Cristal Aguilera informó a través de sus redes que Rosa, la suegra del “Guatón Beltrán”, quedó libre en el marco de la investigación por el asesinato de Krishna Aguilera.

En las últimas semanas, la joven ya había expuesto que la hija de Rosa, una adolescente que al momento de su detención tenía 17 años, también salió de reclusión.

La joven de iniciales K.A.G.O. fue condenada como encubridora de homicidio simple en grado de consumado y cumplirá condena mixta de 3 años: dos en régimen semicerrado y uno con libertad asistida especial.





¿Qué dijo Cristal Aguilera?

A través de su cuenta de Instagram, Cristal expuso el rostro de la mujer y escribió: “¡Asesina libre! Gente, hoy 29 de septiembre, dejan en libertad a esta asesina”.

En esa misma línea, visiblemente afectada, envió un lapidario mensaje: “Mi único verdadero juez es mi padre amado, Dios. Yo sé que él se encargará de hacer justicia”.

“Rosa, tú y tu hija son unas asesinas de m…”, arremetió Cristal, quien rompió en llanto y luego confesó: “Tengo el corazón hecho pedazos”.

“Tanto me expuse, tanto luché y grité por justicia para mi hermana, y hoy sus asesinas están libres, mientras yo sigo condenada a vivir con el dolor de haber encontrado a mi hermana de la forma más cruel”, relató la joven.

Cristal cuestionó que no se tomara en cuenta el dolor de la familia y la hija de Krishna: “Ellas siguen con sus vidas, pero la nuestra quedó destruida para siempre”.

“Cerrar los ojos y recordar aquel momento me destroza. Estoy cansada, tengo rabia y siento que ya no puedo más. Solo quería justicia para mi hermana”, concluyó.

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