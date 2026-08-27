Caso Krishna Aguilera: Fiscalía confirma que joven fue condenada como encubridora

La mujer identificada con las iniciales K.A.G.O. fue condenada a tres años como encubridora del homicidio. Cristal Aguilera, hermana de la víctima, expresó su molestia por la condena.

Este jueves y a través de un comunicado, la Fiscalía Occidente confirmó la condena a una imputada adolescente vinculada al caso de Krishna Aguilera.

La joven, de iniciales K.A.G.O., fue condenada como encubridora del delito de homicidio simple en grado de consumado. Por ser adolescente al momento de los hechos, el Tribunal impuso la pena de tres años bajo la modalidad de pena mixta, esto es, con dos años de régimen semicerrado y un año con libertad asistida especial.

La condenada era pareja sentimental de Juan “Guatón” Beltrán, principal imputado en el secuestro y asesinato de Krishna, y habría ocultado información a la policía cuando fue interrogada.

La Fiscalía indicó que “en la audiencia de procedimiento abreviado efectuada en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en la cual se resolvió la condena de la adolescente, compareció dicho abogado, quien no se opuso ni a la pena, ni a la calificación jurídica, renunciando, además, al recurso de apelación respecto a lo resuelto por el Tribunal”.





Hermana de Krishna Aguilera expresa su molestia

Cristal Aguilera, hermana de Krishna, publicó un video expresando su molestia por la condena recibida por K.A.G.O.

“Ella anda en la calle como si nada, se anda riendo… Así es la justicia en esta país lamentablemente para la gente pobre”, manifestó.

“Tengo mucha rabia e impotencia, porque mi hermana dejó a una hija de 4 años y luché 21 días buscando a mi hermana y nadie se merece encontrar a alguien como yo la encontré… y ella (condenada) culpó a otras personas y ya ande en la calle”, indicó.

Comunicado de Fiscalía