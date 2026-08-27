“Los mataremos a todos”: Suspenden clases en liceo de Mulchén tras hallazgo satánico y amenazas contra su director

El Liceo Miguel Ángel Cerda suspendió las clases este jueves 27 de agosto tras encontrar en uno de sus baños elementos de carácter satánico y amenazas de muerte contra el director.

Una preocupante situación se vive en el Liceo Miguel Ángel Cerda de Mulchén, Región del Biobío, donde autoridades tomaron la drástica decisión de suspender las clases este jueves 27 de agosto.

Esto se debió a que en la infraestructura del recinto, más precisamente en uno de los baños, se encontraron diversos elementos y escritos de carácter satánico, además de amenazas dirigidas contra el director del establecimiento.





Hallazgo satánico y amenazas

Sobre un sanitario se encontró dibujado un pentáculo, además de dos velas encendidas, y en la pared, varios escritos con fotografías y amenazas de muerte.

“Estamos cansados del bullying, abusos, de lo mediocres que son… Mataremos a todos por igual… Quemaremos el liceo igual“, indica uno de los mensajes.

Mientras que otro de los escritos decía: “Todos son un asco de humanos, los mataremos uno por uno, sin olvidar a nadie. 4 años aguantando esto. Me cansé”.

A través de un comunicado, el establecimiento manifestó: “por disposición de la Dirección del establecimiento y como medida preventiva de resguardo y seguridad, se ha determinado la suspensión de las actividades lectivas para el día jueves 27 de agosto de 2026, debido a antecedentes que podrían representar un riesgo para la seguridad de integrantes de nuestra comunidad educativa”.

Además, la Fiscalía decretó una medida de protección a favor del director del establecimiento, cuyo rostro aparece en los mensajes dejados con amenazas en el baño.