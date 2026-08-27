Cote López reapareció en redes sociales tras infidelidad con Luis Jiménez y desmintió ser consumidora de drogas

La empresaria había cesado su actividad en redes tras la polémica con su exmarido.

Este jueves, Cote López reapareció en redes sociales y desmintió una serie de rumores que se generaron en los últimos días.

Todo esto, tras la infidelidad de la que fue protagonista junto a Luis Jiménez, mientras él aún estaba en una relación con Gala Caldirola.





¿Qué dijo Cote López?

A través de su cuenta de Instagram, Cote se refirió a las acusaciones que planteaban que había consumo de drogas en ella.

Esto, a raíz de la operación a la que tuvo que someterse de urgencia en abril de este año, donde una serie de cálculos obstruyeron el conducto biliar.

“Cuando llegué desmayada por cálculos”, comentó finalmente Cote, mientras que los exámenes de orina reflejan negativo para cocaína, marihuana, anfetaminas y opiáceos.

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