Corte de agua en Santiago: Estas son las zonas que seguirán sin suministro hasta mañana y los horarios de reposición

La empresa Aguas Andinas dio a conocer los mapas con las interrupciones de servicio.

Aguas Andinas informó que las zonas afectadas por cortes de suministro en la región Metropolitana permanecerán así por las próximas horas.

A través de su plataforma, la compañía encargada de la distribución del servicio dio a conocer los mapas con los trabajos programados.

Cabe recordar que las interrupciones ya comenzaron y la mayoría se extenderá hasta la madrugada y mañana de este viernes 28 de agosto. A continuación, revisa las zonas afectadas y los horarios de reposición.





Corte de agua

Comuna de Santiago, corte de agua hasta las 06:00 horas del viernes 28 de agosto.

Comuna de Peñalolén, corte de agua hasta las 03:00 horas del viernes 28 de agosto.

Comuna de El Bosque, corte de agua hasta las 03:00 horas del viernes 28 de agosto.

Comuna de Puente Alto, corte de agua hasta las 23:00 horas del jueves 27 de agosto.