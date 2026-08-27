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Corte de agua en Santiago: Estas son las zonas que seguirán sin suministro hasta mañana y los horarios de reposición

La empresa Aguas Andinas dio a conocer los mapas con las interrupciones de servicio.

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

Aguas Andinas informó que las zonas afectadas por cortes de suministro en la región Metropolitana permanecerán así por las próximas horas.

A través de su plataforma, la compañía encargada de la distribución del servicio dio a conocer los mapas con los trabajos programados.

Cabe recordar que las interrupciones ya comenzaron y la mayoría se extenderá hasta la madrugada y mañana de este viernes 28 de agosto. A continuación, revisa las zonas afectadas y los horarios de reposición.

Corte de agua

  • Comuna de Santiago, corte de agua hasta las 06:00 horas del viernes 28 de agosto.
  • Comuna de Peñalolén, corte de agua hasta las 03:00 horas del viernes 28 de agosto.
  • Comuna de El Bosque, corte de agua hasta las 03:00 horas del viernes 28 de agosto.

Comuna de Puente Alto, corte de agua hasta las 23:00 horas del jueves 27 de agosto.

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