Corte de luz en Santiago este viernes 28 de agosto: Revisa las comunas afectadas

La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este viernes 28 de agosto.

Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, Estación Central, Pudahuel, Maipú, Cerrillos, La Granja, La Florida, Santiago e Independencia.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este viernes 28 de agosto

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Cerrillos: Desde las 23:00 hasta las 05:00 horas del sábado 29.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.