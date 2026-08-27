Corte de luz en Santiago este viernes 28 de agosto: Revisa las comunas afectadas
La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este viernes 28 de agosto.
Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, Estación Central, Pudahuel, Maipú, Cerrillos, La Granja, La Florida, Santiago e Independencia.
Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este viernes 28 de agosto
- Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
- Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Cerrillos: Desde las 23:00 hasta las 05:00 horas del sábado 29.
- La Granja: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Independencia: Desde las 11:00 hasta las 16:00 horas.