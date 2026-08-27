27/ 08/ 2026 22:11

Por adicción de adolescentes a Instagram y Facebook: Meta tendrá que pagar 18.000 millones de dólares tras juicio

Meta pagará casi 18.000 millones de dólares para resolver las demandas en su contra por la adicción de los adolescentes a sus aplicaciones como Instagram y Facebook. El acuerdo incluye un límite de tiempo de conexión de dos horas diarias para los menores, que tampoco podrán acceder a las plataformas durante la noche y se ocultarán los conocidos “me gusta”, entre otras medidas. Pero todo esto, ¿se podría aplicar en nuestro país? Lo revisamos en la siguiente nota.