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Por adicción de adolescentes a Instagram y Facebook: Meta tendrá que pagar 18.000 millones de dólares tras juicio

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Meta pagará casi 18.000 millones de dólares para resolver las demandas en su contra por la adicción de los adolescentes a sus aplicaciones como Instagram y Facebook. El acuerdo incluye un límite de tiempo de conexión de dos horas diarias para los menores, que tampoco podrán acceder a las plataformas durante la noche y se ocultarán los conocidos “me gusta”, entre otras medidas. Pero todo esto, ¿se podría aplicar en nuestro país? Lo revisamos en la siguiente nota.

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