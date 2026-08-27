27/ 08/ 2026 22:49

Los roles que tuvieron “El Turko y “El Gocho” en el crimen de Ronald Ojeda: Fueron extraditados y enfrentarán la justicia

“El Turko” y “El Gocho” eran parte de la cúpula de “Los Piratas de Aragua”, un grupo delictual que operó en Chile y que es apuntado por el secuestro del militar venezolano Ronald Ojeda. Mientras que el primero era el líder de la célula, el segundo estuvo a cargo del campamento Santa Marta en Maipú, donde fue encontrado el cuerpo del militar dentro de una maleta bajo 1,4 metros de cemento.