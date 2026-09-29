“Déjenme en paz”: Karol Lucero aclaró polémica con certamen juvenil de belleza y defendió con todo a Ignacia Michelson
Marión de Giorgis, directora de tres franquicias de este certamen, aseguró que Karol no estaba considerado para animar porque “no representaba los valores” del concurso.
Este lunes, Karol Lucero rompió el silencio y se refirió a la polémica donde se aseguraba que un conocido certamen de belleza juvenil lo había rechazado para animar.
La información fue entregada por Marión de Giorgis en Noche de Suerte, quien es dueña de tres franquicias del certamen en cuestión.
“Nosotros, como organización, efectivamente, por lo que le ha pasado, mediáticamente creemos que no sería un buen aporte”, mencionó, argumentando que Karol “no representa los valores”.
¿Qué dijo Karol Lucero?
“Todavía no cacho bien ese cahuín, no sé cuál será la intención o no, pero a mí me llamaron para animar el certamen de Rancagua; lo publiqué”, comenzó diciendo Karol en su cuenta de Instagram.
En esa misma línea, reveló que “les puse: ‘Oye, aquí estoy disponible por si necesitan’. Que había animado las últimas ediciones cuando existía y de ahí no me respondieron”.
Además, el animador mostró una captura de pantalla donde le habla a Marión de Giorgis en Instagram para preguntarle por qué dio esa información, pero no habría recibido respuesta.
“Pero eso es solo un chahuín; déjenme en paz. ¿Hasta cuándo?”, arremetió Lucero.
La defensa de Karol hacia Ignacia Michelson
Luego, una internauta le escribió a Karol que Marión argumentaba que él “no representaba los valores” del certamen, pero apoyaba a Ignacia Michelson, sacando a relucir cosas que habría hecho en su pasado.
“Gracias por tu apoyo, pero ahí estás cayendo en lo mismo que esa persona, que es enjuiciar quizás por lo que hizo en el pasado”, arremetió Karol.
El animador destacó que Michelson “lo está haciendo espectacular en el Miss Grand; lo hizo muy bien también en el Miss Universo”.
Finalmente, sobre lo que habría hecho Ignacia en su pasado, Karol concluyó: “¿Eso qué? ¿La hace peor persona? No, o sea, ¿qué tenemos nosotros que andar juzgando o prejuiciando a los demás? Se cae en lo mismo que a veces pido que no hagan conmigo”.