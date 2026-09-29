Muere recordado actor de la icónica serie “Salvado por la campana”

Dennis Haskins, recordado por su papel en la sitcom, falleció a los 75 años, según confirmó su representante.

Impacto en el mundo de la televisión causó la confirmación del fallecimiento de Dennis Haskins, actor estadounidense recordado por su papel en la serie juvenil “Saved by the Bell” (Salvado por la campana) como el director Richard Belding.

Jay Schachter, agente del intérprete de 75 años, confirmó su deceso a la revista TMZ, aunque no detalló cuál fue la causa de muerte.

“Es una pérdida trágica. Todos queríamos al Sr. Belding, y quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona y amaba, de verdad que amaba a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, sin importar nada”, lamentó.

En esa línea, Schachter profundizó en su relación con él: “Fue mi cliente y querido amigo durante más de 20 años, y lo echaré muchísimo de menos”.

Quién era Dennis Haskins, actor de la recordada serie “Salvado por la campana” que falleció el fin de semana

Haskins se hizo conocido principalmente por su papel como director Belding en la escuela ficticia Bayside High en la sitcom Salvado por la campana, transmitida en Chile entre los 90 y los 2000.

En su rol como director, Belding solía hacerle frente a los personajes Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), A.C. Slater (Mario López) y Samuel “Screech” Powers (Dustin Diamond) y pronunciar la frase característica: “Oye, oye, oye, ¿qué está pasando aquí?”.

Además de Salvado por la campana, Haskins tuvo algunas participaciones menores en Mad Men y How I Met Your Mother.