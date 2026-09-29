“Tengo el corazón roto”: Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos pidieron oraciones tras complejo momento familiar

El futbolista de Deportes Concepción se encuentra en dicha ciudad y agradeció a su esposa por su ayuda en medio de complejo momento.

Este lunes, el futbolista Joaquín Montecinos reveló que atraviesa un complejo momento familiar junto a su esposa, Sabrina Sosa, luego de que su gato Tigger atravesara complicaciones de salud.

Montecinos reconoció la ayuda de su esposa, puesto que actualmente el futbolista de Deportes Concepción se encuentra en dicha ciudad cumpliendo compromisos laborales.





¿Qué pasó con Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos?

A través de su cuenta de Instagram, Montecinos comentó: “Mi bebé hermoso, Tigger, tengo el corazón roto de no poder estar contigo cuando más me necesitas”.

Aunque no entregó detalles de su estado de salud, Joaquín señaló: “Espérame, que llego a darte fuerzas para salir adelante. Nos quedan muchas aventuras por vivir”.

“Gracias, mi amor, por entregarle todo el amor que necesita. Les pido una oración para mi Tigger, que sin duda necesita esa energía positiva”, agregó.

El futbolista compartió una serie de fotografías y en una de ellas aparece su esposa, Sabrina Sosa, en llanto al lado del gatito.

Tigger ha sido una pieza clave en la vida de Montecinos. Desde 2024, el deportista ha compartido en sus redes sociales el fuerte vínculo que comparte con el gatito, quien lo ha acompañado incondicionalmente.

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