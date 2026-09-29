Investigan envenenamiento masivo de perros en Olmué: Municipio anunció querella

Cerca de 10 canes aparecieron muertos en el sector Cai Cai de la mencionada comuna durante la madrugada del 27 de septiembre.

Carabineros realizó una denuncia de oficio y Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI) por un envenenamiento masivo de perros.

El hecho ocurrió en el sector Cai Cai de Olmué, región de Valparaíso, durante la madrugada del 27 de septiembre, donde fallecieron alrededor de 10 canes.

Fueron los propios vecinos quienes reportaron la situación al ver a los animales muertos en varios puntos del mencionado sector.





Municipalidad de Olmué anuncia querella

Jorge Jil Herrera, alcalde de Olmué, indicó que equipos de seguridad y de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas concurrieron al lugar para tomar conocimiento de los antecedentes y obtener declaraciones de los vecinos.

Además, adelantó que el municipio presentará una querella contra quienes resulten responsables del lamentable hecho.

“Nos vamos a hacer también presentes con una querella contra quienes resulten responsables, porque no se puede normalizar el envenenamiento masivo de perritos”, afirmó.