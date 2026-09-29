“Bájate del pony”: Fran García-Huidobro envió mensaje a Leo Rey tras polémica actitud hacia Pato Sotomayor en Plan Perfecto

El periodista le preguntó por diversos temas a Leo Rey en los últimos días y recibió una polémica contestación. Además, el cantante lo bloqueó.

Leo Rey protagonizó un tenso momento en Plan Perfecto este lunes, luego de que el periodista, Pato Sotomayor, le consultara por distintos temas en los últimos días.

La reacción que el cantante tuvo causó la furia de Fran García-Huidobro, quien le envió un contundente mensaje donde cuestionó su actitud hacia Sotomayor.





¿Qué pasó con Ley Rey?

En el último capítulo de Plan Perfecto, Pato Sotomayor leyó los mensajes que le envió a través de WhatsApp, donde le pregunta cómo va su campaña para Viña del Mar 2027.

“Hasta un: ‘No quiero hablar del tema’ me sirve, please”, menciona Pato y luego le escribe: “Un nuevo día, un nuevo momento de pregunta, ahora una denuncia de una exbailarina. ¿Algo que decir?”.

Al respecto, Leo contestó: “C… Pato Sotomayor” y lo bloqueó, dejando en shock tanto al periodista como al panel del programa, puesto que además compartió la captura de pantalla en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Fran García-Huidobro

“Nos tomamos a la risa tu respuesta, pero de ahí a subir la historia con el teléfono personal de Patricio Sotomayor, eso sabes que te podría llegar una querella. Así de corta te lo digo. En buena onda”.

“Me parece que estás completamente sobreactuado. No soy nadie para decírtelo, pero te recomendaría que lo pienses y la bajes (…) bájate del pony y lo que vas a conseguir es que nadie te llame, ni te pregunte nada, por el susto a que tú publiques sus teléfonos en redes sociales”.

“Pégate el alcachofazo, porque eso no se hace (…) Está tan perdido que hasta en eso queda mal”, concluyó la animadora.

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