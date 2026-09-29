29/ 09/ 2026 10:18

Flores, velas y globos en su unidad: Realizan velatón por asesinato de cabo segundo Cristopher Aguilera en Lo Espejo

Desde la noche de este lunes, personal vinculado a Carabineros y residentes de Lo Espejo se han acercado hasta la 42° Comisaría Radiopatrullas para despedir al cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández, funcionario que falleció el pasado fin de semana tras ser herido a bala durante un procedimiento. Residentes y funcionarios han instalado globos, flores y velas en el frontis de la unidad.